محافظ سوهاج يفتتح مسجد عبد الرحمن بن أبي بكر بقرية كوم اشقاو بطما

افتتح اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، مسجد "عبد الرحمن بن أبي بكر" بقرية "كوم اشقاو" التابعة لمركز طما، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد.

كما شهد الافتتاح الدكتور محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والنائب نشأت فؤاد، والنائب مجدي القاضي، والنائب أحمد جلال أبو الدهب، إضافة إلى أحمد سنجر، رئيس مجلس ومدينة طما، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف وأهالي القرية.

وخلال خطبة الجمعة، تناول وكيل وزارة الأوقاف فضل الأيام الأخيرة من شهر رمضان وضوابط إخراج زكاة الفطر، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه الأيام المباركة. ويعد المسجد إضافة مهمة للقرية والمناطق المجاورة، حيث تم إنشاؤه بالجهود الذاتية لخدمة الأهالي وتوفير مكان مناسب للعبادة.

من جانبه، أكد محافظ سوهاج أهمية دور المساجد في نشر القيم الدينية الصحيحة وتعزيز الروابط المجتمعية، مشيرًا إلى استمرار دعم المحافظة للمشروعات الدينية والتعليمية التي تخدم المواطن السوهاجي وتساهم في نشر الثقافة الروحية والإنسانية.