تواصل جريدة الشروق في رمضان تسليط الضوء على فنانين أثروا الدراما وأمتعوا الجمهور بأعمالهم المختلفة، ومن بين هؤلاء تأتي الممثلة منة شلبي، التي بدأت مسيرتها الدرامية في رمضان، قبل أن تصبح من نجمات السينما، مع استمرارها في تقديم شخصيات مؤثرة على الشاشة الصغيرة.

كان أول ظهور لمنة شلبي في مسلسل حديث الصباح والمساء عام 2001، وفي العام التالي قدمت شخصيتين مختلفتين في مسلسلي أين قلبي مع يسرا، ولدواعي أمنية مع كمال الشناوي.

وفي رمضان 2006، شاركت في سكة الهلالي مع يحيى الفخراني، حيث جسدت دور فتاة تعاني أزمة نسب. أما في 2009، فظهرت في حرب الجواسيس، وهو أحد الأعمال القليلة التي قدمت شخصية جاسوسة مصرية، إذ أدت دور الصحفية سامية فهمي، ضمن مسلسل من تأليف صالح مرسي وبشير الديك، وإخراج نادر جلال.

واصلت منة تقديم الشخصيات القوية في دراما رمضان، فشاركت عام 2010 في الجماعة، تأليف وحيد حامد وإخراج محمد ياسين، والذي تناول تاريخ جماعة الإخوان المسلمين. وفي 2013، ظهرت في نيران صديقة، وهو عمل اجتماعي سياسي من تأليف محمد أمين راضي وإخراج خالد مرعي، تناول قضايا الفساد والصراعات الطبقية.

وفي 2015، قدمت شخصية فتاة يهودية في حارة اليهود، حيث ناقش المسلسل أوضاع اليهود في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

رغم عدم حرصها على التواجد السنوي في رمضان، فإن اختياراتها الفنية تتميز بالتنوع. في 2017، جسدت شخصية كاثرين، الباحثة الأجنبية في واحة الغروب، الذي استعرض قصة حب بين ثقافات مختلفة، تأليف بهاء طاهر وسيناريو مريم ناعوم وهالة الزغندي وإخراج كاملة أبو ذكري.

وفي 2022، عادت بمسلسل بطلوع الروح، حيث أدت دور امرأة تُختطف مع ابنها من قبل زوجها الذي ينضم إلى تنظيم داعش، ويتناول العمل مأساة النساء في معسكرات التنظيم، من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

على مدار مسيرتها، عُرفت منة شلبي بقدرتها على اختيار الأدوار المركبة، مما جعلها واحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية.