نائب رئيس حزب المؤتمر: جاهزون لخوض الانتخابات البرلمانية ولدينا كوادر سياسية في كل المحافظات

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أهمية ما تقوم به القيادة السياسية المصرية للحفاظ على أمن وأمان واستقرار الوطن، وذلك في ظل ما يحيط به من تحديات داخلية وخارجية .



وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في كلمته خلال حفل السحور، الذي نظمة حزب المؤتمر، أننا نعتز دائما بموقفنا المؤيد والمساند لكل قرارات القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري والسيادة المصرية، وفي نفس الوقت ندعم كل قرارات القيادة السياسية لمساندة القضية الفلسطينية، ومصر هي المدافع الأول عن القضية على مر التاريخ ونرفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أراضيه.



وتابع غنيم، "أننا نجدد العهد والوعد للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد مسيرة التنمية، والذي شهدت الحياة السياسية والحزبية في عهده انفراجة كبيرة، ويعود الفضل في حالة الزخم السياسي والتعددية الحزبية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والحوار الوطني اللي كان ليه دور كبير جدا في حالة الزخم السياسي والحزبي اللي بتعيشها مصر في الوقت الحالي".

وأضاف أننا على تواصل دائم مع الشارع المصري ومع المواطن وهذه طبيعة العمل الحزبي، ونحن على مدار السنوات الماضيه طرحنا رؤيتنا في كل القضايا المحلية من خلال اجتماعات، وورش عمل دعا إليها مختصون من مختلف الاتجاهات، مؤكدا، "بلورنا رؤية شاملة لكل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتكون نواة لبرنامج انتخابي سيخوض به الحزب الاستحقاقات الدستورية، سواء الانتخابات البرلمانية القادمة بغرفتيها (النواب والشيوخ) أو انتخابات المحليات، حيث يتم التأهيل لها في كل أمانات الحزب على مستوى الجمهورية والتي تضم كوادر متفاعلة مع نبض الشارع".