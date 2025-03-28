رئيس جامعة عين شمس في ضيافة التليفزيون المصري بصحبة فريق الإنشاد الديني بالجامعة

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حل الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، ضيفا على الإعلامي خالد سعد كبير مذيعي التليفزيون المصري في حلقة خاصة ضمن برنامجه "هنا ماسبيرو " وذلك بصحبة فريق الإنشاد الديني بمنتخب كورال الجامعة بقيادة المايسترو المتميز محمود وحيد.

شهدت الحلقة نقاشًا ثريًا تناول مسيرة الجامعة وإنجازاتها المختلفة في المجالات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، بالإضافة إلى دور الأنشطة الطلابية في صقل مواهب الشباب وتعزيز القيم الإيجابية لديهم والحديث حول آمال وطموحات رئيس جامعة عين شمس للجامعة والمدينه الطبية وجامعة عين شمس الأهلية.

كما قدم فريق الإنشاد الديني خلال اللقاء باقة من أجمل الابتهالات والأناشيد الدينية التي نالت استحسان الحضور والمشاهدين، وأضفت أجواء روحانية مميزة على البرنامج.

وأشاد الإعلامي خالد سعد بالمستوى الفني الرفيع الذي يتمتع به الكورال وبجهود المايسترو محمود وحيد في تدريبهم وتقديمهم بهذا الشكل المتميز.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بهذه الاستضافة التي أتاحت الفرصة للحديث عن جهود الجامعة ودورها في خدمة المجتمع، مؤكدًا أهمية دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع المواهب الشابة في مختلف المجالات.

كما أثنى على أداء فريق الإنشاد الديني، مشيرًا إلى أنه يمثل واجهة مشرفة للجامعة ولقطاع التعليم والطلاب ويعكس اهتمامها بالجانب الروحي والثقافي للطلاب.