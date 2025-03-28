الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر عمليات الإجلاء القسرية في غزة

اتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل، الجمعة، بانتهاك القانون الدولي بتهجير الفلسطينيين قسراً في غزة بموجب "أوامر إخلاء إلزامية".

وأصدر الجيش الإسرائيلي ما وصفته الأمم المتحدة بعشرة أوامر إخلاء إلزامية، تغطي مناطق واسعة في أنحاء غزة، وذلك منذ استئنافه الحرب على القطاع في 18 مارس، منتهكاً بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين وسط خلافات حول شروط تمديده، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، في بيان: "لا تمتثل عمليات الإخلاء هذه لمتطلبات القانون الإنساني الدولي".

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف على طلب للتعليق على الآن.

وكانت إسرائيل نفت سابقاً انتهاكها للقانون الإنساني في غزة، وحملت "حماس" مسؤولية إلحاق الأذى بالمدنيين من خلال الاندساس بينهم وتنفيذ عمليات. في المقابل تنفي الحركة ذلك.