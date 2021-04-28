 الصحة الفلسطينية تتسلم شحنة مساعدات طبية من كازاخستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة الفلسطينية تتسلم شحنة مساعدات طبية من كازاخستان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 11:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 11:45 ص

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، شحنة مساعدات طبية من حكومة كازاخستان، للمساعدة في التصدي لجائحة كورونا.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الشحنة تحتوي على أدوية خاصة بعلاج مصابي كورونا، وقدمت الشكر لحكومة كازاخستان على دعمها الذي سيساهم في التصدي لجائحة كوفيد–19.

وأشادت بالدور الكبير الذي بذلته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في تسهيل وصول هذه المنحة، ووجهت الشكر لسفارتي فلسطين في الأردن وكازاخستان، على تسيير الشحنات إلى مستودعات وزارة الصحة.

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