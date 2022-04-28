 أوكرانيا: مدينتا أوديسا وميكولايف تتعرضان للقصف الروسي - بوابة الشروق
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أوكرانيا: مدينتا أوديسا وميكولايف تتعرضان للقصف الروسي

د ب أ
نشر في: الخميس 28 أبريل 2022 - 10:01 م | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2022 - 10:01 م

تتعرض مدينتا أوديسا وميكولايف للقصف من جانب القوات الروسية ، حسبما قالت السلطات العسكرية الإقليمية في الوقت الذي تركز فيه موسكو هجماتها على جنوب أوكرانيا.

 

وقال القائد العسكري للمنطقة العسكرية لجنوب أوكرانيا في منشور على فيسبوك اليوم الخميس: "ميكولايف تعرضت لضربات مرة أخرى من قاذفات الصواريخ المتعددة سميرتش"، مضيفا أن العشرات من المنازل والسيارات والمحال تضررت جراء القصف.

 

وتم الإبلاغ أيضا عن انفجارات في اوديسا ولكن رئيس الإدارة العسكرية سيرهي براتشوك قال إن وحدات الدفاع الجوي المحلية تسيطر على الوضع، ولم يتم الإبلاغ عن حدوث أضرار.


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