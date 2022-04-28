وكالة الطاقة الذرية: مستوى الإشعاع بتشيرنوبل أقل من المعدل الخطير





قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، بعد تقييم لموقع تشيرنوبل إن مستويات الإشعاع في المفاعل السابق شمالي أوكرانيا لا تمثل أي خطر على الأشخاص أو البيئة.



وجاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدما سافر محققوها إلى تشيرنوبل، الذي شهد كارثة نووية عام 1986، لتقديم الدعم الفني بعد انسحاب القوات الروسية.



واحتلت روسيا الموقع لمدة خمسة أسابيع بعد غزوها لأوكرانيا، قبل أن تستعيد كييف السيطرة عليه. وذكرت تقارير إعلامية أن القوات الروسية يحتمل أن تكون تعرضت للإشعاع أثناء القتال.



وقال رافايل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مفتشي الوكالة رصدوا مستويات أعلى من الإشعاع في الخنادق التي حفرها الجنود الروس وحولها، لكنها لم تصل إلى مستويات خطيرة.



وأضاف: "من الواضح للغاية، أنه ليس مكانا للتنزه أو للحفر"، وأوضح أن المستوى السنوي للإشعاع في الخنادق يبلغ 5ر6 مللي سيفرت.



وأوضح جروسي من أجل المقارنة، أن طواقم المنشآت النووية الأوكرانية يسمح لهم بالتعرض لـ20 مللي سيفرت سنويا بحد أقصى.