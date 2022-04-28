المشدد 7 سنوات لسائق متهم بضرب شخص حتى وفاته بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالقضية رقم 8643 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4456 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لسائق، لاتهامه بضرب شخص حتى وفاته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أسفرت عن وفاة شخص خلال المشاجرة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهما تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وبمناقشة المتهم، أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة وتم ضبطه والتحفظ عليه، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت باستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات، وإرسال السلاح المستخدم للمعمل الجنائي لفحصه، إلى أن تم أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.