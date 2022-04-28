 غزل المحلة يطلب 40 مليون جنيه لبيع نجميه إلى الزمالك - بوابة الشروق
الخميس 28 أبريل 2022 7:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

غزل المحلة يطلب 40 مليون جنيه لبيع نجميه إلى الزمالك

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 28 أبريل 2022 - 6:35 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2022 - 6:35 ص

اشترط مجلس إدارة نادي غزل المحلة الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه، لبيع ثنائي الفريق هشام بلحة ومحمد فتح الله نجمي زعيم الفلاحين في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك حصل على توقيع محمد فتح الله وهشام بلحة من أجل ضمهما في الموسم المقبل.

وأضاف محمد شبانة: «إدارة نادي الزمالك تفاجئت برصد غزل المحلة مبلغ 40 مليون جنيه من أجل بيع الثنائي في الصيف المقبل، وهو ما تعتبره مقابلا كبيرًا جدا للحصول على توقيع اللاعبين».

وتألق المدافع محمد فتح الله مع فريق غزل المحلة في الموسم الجاري بشكل كبير مما جعله هدفًا للعديد من الأندية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك