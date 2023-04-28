نقابة أطباء السودان: انهيار النظام الصحي بات وشيكاً

حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، اليوم، من انهيار وشيك للنظام الصحي في البلاد، وقالت إن المرافق الصحية تخرج عن الخدمة "واحداً تلو الآخر".



وأوضحت النقابة، في بيان، أن توالي خروج المرافق الصحية عن الخدمة يهدد بالإغلاق التام "في ظل تواصل العمليات العسكرية والخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار"، بحسب قناة "الشرق" السعودية.



وقالت اللجنة إن هناك نقصاً حاداً في الأدوات الطبية وصعوبة في وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات، مع عدم وجود ممرات آمنة للإسعاف، "واستمرار احتلال المستشفيات بواسطة مليشيات الدعم السريع، واستباحة واستهداف كل من طرفي النزاع للمنشآت الصحية"، على حد قولها.