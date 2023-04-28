خدمات تنفيذية مُكثفة للمواطنين بمركز ومدينة بيلا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الجمعة، حملة النظافة المكبرة والتي تستهدف شوارع المدينة والمركز برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة، وتمهيد الطرق تيسيرا على المواطنين.

ووجه رئيس مدينة بيلا، نوابه ورؤساء الوحدات المحلية باستمرار التواجد الميداني لمراقبة الجودة للعمل وكذلك لمتابعة خط سير حملات النظافة اليومية فى الشوارع الرئيسية والفرعية وتمهيد الطرق، بجانب حملات الإزالات لكافة الإشغالات دون تهاون مع المخالفين.

وتمكنت حملة مجلس مدينة بيلا، من مسح وتمهيد عدد من شوارع المدينة بالجليدر، ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطرق ورش الشوارع وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية وتفريغ حاويات القمامة، مما لاقى استحسان المواطنين

وأسفرت حملة أخرى بقرية إبشان، عن رفع كميات كبيرة من الأتربة والمخلفات الصلبة بشوارع القرية الأم والتوابع، بجانب تفريغ الحاويات مع رفع جميع نقاط تجمع القمامة ونقلها الى المقلب الوسيط بالقرية، وأيضا تسوية وتمهيد عدد من الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق.