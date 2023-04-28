يعود "حجر القدر" إلى إنجلترا لأول مرة، منذ أكثر من ربع قرن، حيث سيلعب دورا رئيسيا في تتويج تشارلز الثالث، وسط إجراءات أمنية مشددة.



وأقيم احتفال خاص في قلعة "إدنبره" أمس الخميس، لإحياء ذكرى الحجر الأسطوري، الذي أصبح رمزا للأمة الاسكتلندية، ولكن لمدة 700 عام، كان يوجد في وستمنستر آبي، ليبدأ رحلته جنوبا، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم الجمعة.



وسيشق الحجر الآن طريقه إلى "وستمنستر آبي"، حيث سيتم وضعه في كرسي التتويج لتتويج تشارلز، قبل عودته إلى اسكتلندا ويعرض في غرفة التاج في قلعة "إدنبره" في الأسابيع التالية.



وتم تكليف كولين موير، كبير مسؤولي ترميم الأحجار في هيئة "البيئة التاريخية في اسكتلندا" ، بمهمة المساعدة في ضمان عودة الحجر بأمان إلى لندن وتثبيته في كرسي التتويج.



كان الوزير الأول الاسكتلندي السابق، اليكس سالموند قد ذكر في مارس الماضي أنه لا يتعين استخدام "حجر القدر"أو"حجر التتويج" التاريخي، في تتويج ملك بريطانيا، تشارلز الثالث.



وتم استخدام الحجر لتنصيب الملوك الاسكتلنديين لقرون، قبل أن يتم نقله من البلاد من قبل ادوارد الأول في عام 1296. وتم إعادته بعد ذلك بـ700 عام.