زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير 270 هدفا في قطاع غزة خلال أيام عيد الفصح اليهودي الستة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، عن جيش الاحتلال، حديثه مهاجمته نحو 270 هدفا في قطاع غزة، خلال أيام عيد الفصح، من بينها أكثر من 20 هدفا كانت موجهة نحو إسرائيل، وفق زعمه.

במהלך חג הפסח תקף צה"ל כ-270 מטרות טרור ברצועה: ביניהן יותר מ-20 תשתיות שהיו בהן רקטות שכוונו לישראל@ItayBlumental pic.twitter.com/qFetmJjfVT — כאן חדשות (@kann_news) April 28, 2024

يأتي هذ فيما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنه من الممكن تأجيل الاجتياح المخطط لمدينة رفح جنوب قطاع غزة في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى.

في حين صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، بأنه إذا كان الخيار بين استمرار الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل، فيجب أن يتم اختيار إبرام صفقة تبادل