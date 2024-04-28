زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير 270 هدفا في قطاع غزة خلال أيام عيد الفصح اليهودي الستة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، عن جيش الاحتلال، حديثه مهاجمته نحو 270 هدفا في قطاع غزة، خلال أيام عيد الفصح، من بينها أكثر من 20 هدفا كانت موجهة نحو إسرائيل، وفق زعمه.
يأتي هذ فيما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنه من الممكن تأجيل الاجتياح المخطط لمدينة رفح جنوب قطاع غزة في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى.
في حين صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، بأنه إذا كان الخيار بين استمرار الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل، فيجب أن يتم اختيار إبرام صفقة تبادل