 فيديو.. جيش الاحتلال يزعم: دمرنا 270 هدفا في غزة خلال أيام عيد الفصح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. جيش الاحتلال يزعم: دمرنا 270 هدفا في غزة خلال أيام عيد الفصح

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
أحمد علاء
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 3:21 م | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 3:21 م

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير 270 هدفا في قطاع غزة خلال أيام عيد الفصح اليهودي الستة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، عن جيش الاحتلال، حديثه مهاجمته نحو 270 هدفا في قطاع غزة، خلال أيام عيد الفصح، من بينها أكثر من 20 هدفا كانت موجهة نحو إسرائيل، وفق زعمه.

 

يأتي هذ فيما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنه من الممكن تأجيل الاجتياح المخطط لمدينة رفح جنوب قطاع غزة في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى.

في حين صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، بأنه إذا كان الخيار بين استمرار الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل، فيجب أن يتم اختيار إبرام صفقة تبادل

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