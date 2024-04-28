 الرئاسي اليمني يؤكد حرصه على السلام الشامل والعادل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسي اليمني يؤكد حرصه على السلام الشامل والعادل

صنعاء - د ب أ
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 11:04 م | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 11:04 م

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