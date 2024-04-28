سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، الأحد، فيما اندلعت مواجهات مع شباب فلسطينيين في قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة علار شمال طولكرم، وداهم عدة منازل قبل أن ينفذ حملة تفتيش واسعة.

وفي بلدة بيت سيرة غرب رام الله، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلية التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

في الوقت نفسه، أفادت الوكالة بإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم العروب شمال الخليل إثر اقتحامه.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى غرب جنين، بالتزامن مع تواصل اقتحامها لقرية جلبون شمال شرق المحافظة بحسب الوكالة.

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت قرى رمانة والطيبة وعانين ووزبوبا غرب جنين.

من ناحية أخرى قال تلفزيون الأقصى إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت مدينة أريحا.