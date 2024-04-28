الهند: ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك بمدينة أودوبي الهندية

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أعلنت السلطات الصحية في مدينة أودوبى بولاية كارناتاكا الهندية أن المنطقة شهدت، بعد هطول الأمطار الأخيرة، زيادة مثيرة للقلق في حالات الإصابة بحمى الضنك، مما دفع السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات سريعة.

وذكرت اليوم الأحد وكالة برس تراست أوف إنديا للأنباء أن إدارة الصحة بالمدينة أطلقت مسحا شاملا لليرقات الخاصة بالبعوض الناقل للمرض بهدف مكافحة تفشي المرض.

ويُذكر أنه منذ كانون الثاني / يناير من هذا العام، أعلنت منطقة أودوبي بالفعل عن 47 حالة إصابة بحمى الضنك.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات العام الماضي 635 حالة. وينتقل مرض حمى الضنك عن طريق البعوض وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

وتتسبب حمى الضنك الخفيفة في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

ويمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك الشديدة - والمعروف باسم حمى الضنك النزفية - إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم ثم إلى الوفاة فى حالة الإهمال وعدم تلقى العلاج.