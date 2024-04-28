وكيل تعليم البحيرة يفتتح معرض ختام الأنشطة بإدارة إدكو

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أهمية دور الأنشطة التربوية والتعليمية لدورها الفعال في ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية وغرس القيم التربوية وتنمية روح الإبداع والتميز والمنافسة الحميدة بين الطلاب وبناء شخصيتهم وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

وأشار إلى أن تعليم البحيرة يسعى من خلال جميع كوادره لصقل وتنمية كل مهارات الطلاب في شتى القطاعات.

يأتي ذلك خلال افتتاح وكيل الوزارة للمعرض السنوي لختام الأنشطة لإدارة مركز إدكو التعليمية، وفي مستهل جولة لافتتاح معري ادكو ورشيد، وبحضور عبدالرحمن صالح رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد الغراوي مدير عام الشئون التنفيذية، وإبراهيم حمودة مدير عام الإدارة، واللجنة التنسيقية للأنشطة التربوية، وموجهي العموم والموجهين الأوائل، وإخصائي، ومدرسي الأنشطة، وعدد كبير من طلاب المدارس المشاركة بالمعرض.

وتفقد وكيل الوزارة أروقة المعرض وجميع الأجنحة الخاصة به، وأشاد بالمعرض وما شاهده من معروضات بجميع أقسامه التي تضمنت أعمال "التربية الفنية - التربية الاجتماعية - رياض الأطفال - الصفوف الأولى - الاقتصاد المنزلي - المجال الصناعي - المجال الزراعي – المكتبات - الوحدة المنتجة - الصحافة والإعلام- المسرح - التربية الرياضية - التربية الموسيقية – الموهوبين"، وأشاد بالجهد المبذول من جميع الموجهين والمعلمين، مؤكدا الدور الكبير والهادف للأنشطة في دعم العملية التعليمية.

وأثنى الديب على جودة المعروضات وجميع الأعمال المشاركة بالمعرض، والتي عكست مستوى التدريب والمهارة الكبيرة لدى الطلاب والمجهود الكبير من المعلمين والإخصائيين لصقل تلك المواهب وتنميتها، وتنويع وزيادة القدرات الإبداعية لديهم، مشيدا بتميز وتنوع وجودة المعروضات.

ووجه بزيادة كل الوسائل التعليمية المطروحة بالمعرض وتوزيعها بمختلف المدارس وخاصة بالمناطق النائية لتوفير وسائل إيضاحية وتعليمية قادرة على تزويد الطلاب بكل المعلومات اللازمة