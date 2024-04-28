عضو اتحاد الصناعات يطالب بخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار

شدد المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري بين 28 إلى 41% من سعرها الأصلي، بالإضافة إلى إزالة سعر «الأوفر برايس».
وقدم خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، مثالا لحساب الانخفاض المتوقع في سعر سيارة، بافتراض أن سعر السيارة 10 آلاف دولار، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض سعر الدولار وزيادة سعر الدولار الجمركي؛ تصبح التكلفة الإجمالية 737 ألف جنيه، بعد أن كانت مليونا و20 ألف جنيه.
وأضاف أن أسعار السيارات التي تفرض عليها ضرائب ورسوم بنسبة 61% - (2000 سي سي فأكثر)- يجب أن تنخفض بنسبة 28.3% من سعرها الأصلي، بالإضافة إلى إزالة سعر «الأوفر برايس» الذي كان يضاف على سعرها خلال أزمة ارتفاع سعر الدولار قبل توحيد سعر الصرف.
وأوضح أن أسعار السيارات التي تفرض عليها ضرائب ورسوم بنسبة 18% - (أي سيارات سعة محركها أقل من 1600 سي سي)- يجب أن تنخفض بنسبة 41.4% من سعرها الأصلي، بالإضافة إلى إزالة «الأوفر برايس».