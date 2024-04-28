عضو اتحاد الصناعات يطالب بخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار

شدد المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس الغرفة التجارية ‏بالجيزة، على ضرورة انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري بين 28 إلى 41% من ‏سعرها الأصلي، بالإضافة إلى إزالة سعر «الأوفر برايس».‏

وقدم خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة ‏‏«صدى البلد» مساء السبت، مثالا لحساب الانخفاض المتوقع في سعر سيارة، بافتراض أن سعر ‏السيارة 10 آلاف دولار، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض سعر الدولار وزيادة سعر الدولار ‏الجمركي؛ تصبح التكلفة الإجمالية 737 ألف جنيه، بعد أن كانت مليونا و20 ألف جنيه.‏

وأضاف أن أسعار السيارات التي تفرض عليها ضرائب ورسوم بنسبة 61% - (2000 سي ‏سي فأكثر)- يجب أن تنخفض بنسبة 28.3% من سعرها الأصلي، بالإضافة إلى إزالة سعر ‏‏«الأوفر برايس» الذي كان يضاف على سعرها خلال أزمة ارتفاع سعر الدولار قبل توحيد سعر ‏الصرف. ‎

وأوضح أن أسعار السيارات التي تفرض عليها ضرائب ورسوم بنسبة 18% - (أي سيارات ‏سعة محركها أقل من 1600 سي سي)- يجب أن تنخفض بنسبة 41.4% من سعرها الأصلي، ‏بالإضافة إلى إزالة «الأوفر برايس».‏