وزير التموين: استلام 750 ألف طن قمح محلي خلال أسبوعين

استمرار فتح مواقع ونقاط استقبال الاقماح المحلية خلال اعياد القيامة المجيدة وأعياد عيد العمال وشم النسيم

دراسة صرف حافز للتجار اللذين يقومون بنقل الأقماح المحلية من مواقع الحصاد البعيدة الى الصوامع ونقاط الاستلام

أكد وزير التموين، الدكتور على المصيلحي، أن اجمالي ما تم توريده خلال الأسبوعين الماضيين من القمح المحلي موسم 2024 حتى الآن وصل الى 750 ألف طن، لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا الموسم 3.5 مليون طن قمح محلي، موضحا أنه سوف يتم فتح نقاط الاستلام من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء نظرا للاقبال الكبير على توريد القمح الى نقاط الاستقبال.

وأضاف المصيلحي، في بيان اليوم، أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بالإضافة إلى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين اللذين يقومون بنقل الأقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة. كما قرر الوزير فتح نقاط استلام الاقماح المحلية خلال إجازة أعياد القيامة المجيدة وعيد العمال وشم النسيم.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح لم تتلقى حتى الآن أي شكاوى من أي مورد او مزارع واكد ان لجان استلام الاقماح تقدم كافة التسهيلات اللازمة لموردي ومزارعي القمح في نقاط الاستلام.

وأكد كمال أنه تتم المتابعة لحظيا لعمليات توريد الأقماح المحلية ويتلقى تقارير على مدار الساعة من الجهات المعنية بنسب التوريد وتسديد مستحقات المزارعين والموردين.

كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة استعدت لهذا الموسم بنقاط استقبال كثيرة متنوعة ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية بطاقة تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن قمح.