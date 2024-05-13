أبو عبيدة يعلن انقطاع الاتصال مع مجموعة تحرس 4 محتجزين إسرائيليين

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أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، عن انقطاع الاتصال مع مجموعة تتولى حراسة 4 محتجزين إسرائيليين.

وكتب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين: «نتيجة القصف الصهيوني الهمجي خلال العشرة أيام الماضية، انقطع اتصالنا مع مجموعة من مجاهدينا تحرس أربعة من الأسرى الصهاينة، من بينهم الأسير هيرش جولدبيرغ بولين».

وقبل يومين، أعلن الناطق العسكري باسم «كتائب القسام» أبو عبيدة، وفاة الأسير نداف بوبلابيل الذي يحمل الجنسية البريطانية، متأثرا بجروح أصيب فيها قبل شهر.

وبثت القسام عبر قناتها مقطع فيديو بعنوان «ماذا حدث؟»، أرفق بنص باللغة العربية جاء فيه: «توفي اليوم الأسير نداف بوبلابيل صاحب الجنسية البريطانية بعد إصابته بجروح خطيرة قبل شهر مع الأسيرة جودي فاينشتاين».

وأضافت كتائب القسام أن بوبلابيل ووالدته كانا معتقلين في قطاع غزة، وأن «الوالدة أفرج عنها في صفقة تبادل وبقي الابن يواجه مصيره للموت».

وسبق وأن أعلن الناطق باسم القسام أبو عبيدة عن مقتل ما يزيد عن 70 من الأسرى نتيجة العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.