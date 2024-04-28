 ماكرون يعرب عن استعداده لمناقشة مسألة الأسلحة النووية للدفاع عن أوروبا - بوابة الشروق
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ماكرون يعرب عن استعداده لمناقشة مسألة الأسلحة النووية للدفاع عن أوروبا

باريس - د ب ا
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 7:44 م | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 7:44 م

 دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تطوير دفاع أوروبي يمكن الاعتماد عليه، من خلال إضافة الأسلحة النووية إلى النقاش.

وبعد التأكيد على حاجة أوروبا إلى وضع خطة للدفاع عن نفسها في عالم متزايد العداء خلال كلمة ألقاها في الأسبوع الماضي، اتخذ ماكرون خطوة إضافية في محاولة للضغط من أجل إجراء محادثات مع الدول الأوروبية الأخرى.

وقال ماكرون في جلسة لتلقي الأسئلة والإجابة عليها مع طلاب أوروبيين، نظمتها مجموعة من الصحف الفرنسية ونشرت في أعدادها الصادرة اليوم الأحد "أنا أؤيد فتح هذا النقاش الذي يجب أن يشمل الدفاع الصاروخي والصواريخ بعيدة المدى والأسلحة النووية لأولئك الذين يملكونها أو الذين لديهم أسلحة نووية أمريكية على أراضيهم".

وأكد ماكرون إن عقيدة فرنسا هي أن الأسلحة النووية يمكن استخدامها عند تعرض المصالح الحيوية للدولة للتهديد.

وأضاف أنه قال بالفعل إن هذه المصالح تشمل "بعدا أوروبيا" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان ماكرون قد قال في كلمته في الأسبوع الماضي إن المظلة الأمنية الأمريكية أصبحت ماضيا.

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