بوتين يعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر

أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، اعتبارًا من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو.

وجاء في بيان الكرملين: «بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف كل العمليات العسكرية».

وأشار البيان إلى أن «روسيا تعتقد أن أوكرانيا يجب أن تحذو حذوها وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر».

وتابع البيان: «في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا».

وختم البيان: «يعلن الجانب الروسي مرة أخرى استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين».

وفي وقت سابق، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.

وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف: «انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة».



