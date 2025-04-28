أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 949 ألفا و800 فرد منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 949 ألفا و800 فرد، بينهم 1160 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10723 دبابة، منها 13 دبابة أمس الأحد، و22338 مركبة قتالية مدرعة، و27038 نظام مدفعية، و1373 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1145 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و34083 طائرة مسيرة، و3196 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و46292 من المركبات وخزانات الوقود، و3860 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.