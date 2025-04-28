تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، ينطلق المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، في الفترة من 18 إلى 20 مايو المقبل.

هذا ويعد المعرض العربي للاستدامة الحدث الأول والأبرز في المنطقة العربية، الذي يجمع كبار القادة من الحكومات العربية، القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية المعنية، كما يُعد أحد أهم الفعاليات، التي ستركز على نخبة من أهم المجالات المختلفة ذات الصلة بتحقق أهداف التنمية المستدامة، أبرزها الابتكار، التكنولوجيا، والسياسات التي تدعم الاستدامة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك البيئة، الطاقة المتجددة، النقل الذكي، والاقتصاد الأخضر.

كما سيوفر المعرض العربي للاستدامة منصة استثنائية للشركات والمؤسسات لتوسيع آفاقها وبناء شراكات استراتيجية تعزز تأثيرها في السوق.

وتحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة هو أكبر تحالف عربي في مجال الاستدامة، حيث يجمع أبرز المؤسسات والقيادات من القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهود العربية لتعزيز الاستدامة من خلال تطوير السياسات، ودعم الشراكات الفعالة، وتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، بالإضافة إلى دوره البارز في تشبيك الحكومات العربية والقطاع الخاص وتفعيل التعاون بين مختلف الفئات المعنية من أجل مستقبل عربي مستدام.

ومن جهته، قال مصطفى عثمان، المنسق العام لتحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة: نحن أمام لحظة فارقة في مسار التنمية بالوطن العربي، حيث إن هذا المعرض ليس فعالية عابرة، بل هو تجسيد حقيقي لخطوة مهمة نحو توحيد الرؤى العربية وتعزيز التكامل بين الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن هناك ممثلين عن العديد من الدول العربية للمشاركة في فعاليات المعرض ومنهم الإمارات، لبنان، الأردن، الكويت، العراق، عمان، المغرب، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، فضلا عن وجود عدد من الرعاة للمعرض سواء من الوزارات أو الهيئات الرائدة في مجال التنمية المستدامة أو المصارف ومنهم: وزارة البيئة المصرية، الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما أن هناك مُشاركة لعدد من الشخصيات البارزة من الوزراء العرب، رؤساء البنوك، رؤساء الشركات الكبرى في القطاع الخاص، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ونجوم الرياضة والإعلام، وهو ما يعكس أهمية المعرض باعتباره منصة فعالة للحوار وتبادل المعرفة بين مختلف الجهات الرائدة في مجال الاستدامة