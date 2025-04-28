بكين تتهم واشنطن بتكثيف دعمها لطموحات تايوان الانفصالية

قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، تشين شو، إن وزارة الخارجية الأمريكية تحت إدارة دونالد ترامب تكثف دعمها للطموحات السياسية لتايوان بما يتعارض مع مبدأ "الصين الواحدة".





وأوضح السفير في تصريحات لوكالة "نوفوستي" أن الولايات المتحدة حذفت من موقع وزارة الخارجية إشارة رئيسية كانت موجودة لسنوات، وهي أن "الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان". مشيرا إلى أن هذا الحذف يمثل ابتعادا عن سياسة "الصين الواحدة".

وأضاف "بالتوازي مع ذلك، زادوا من تركيزهم على ما يُسمى "المشاركة الفعّالة" لتايوان في المنظمات الدولية. "مشاركة تايوان الفعالة" في المنظمات الدولية، مما يعني دعما أكبر لظهور تايوان السياسي وطموحاتها.

كما أكد السفير وجود حملة منسقة بين وزارة الخارجية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية تهدف إلى إنكار حقيقة أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.

وتعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، والالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" هو شرط إلزامي للدول الأخرى التي ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية أو الحفاظ عليها.