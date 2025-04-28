إيران: إخماد 90% من الحريق في ميناء الشهيد رجائي

قال رئيس دائرة الإطفاء في بندر عباس في محافظة هرمزكان بجنوب إيران، إن 90٪ من الحريق في ميناء الشهيد رجائي قد تم إخماده.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن رئيس دائرة الإطفاء في بندر عباس، قال إن 90% من الحريق في ميناء الشهيد رجائي قد تم إخماده، ولم يتبقى سوى 10% من الحريق الذي يعمل فريقه على تبريده والتخلص من بقاياه.

وكان وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني قد أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تقصير واضح في حادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي، مشيراً إلى استدعاء عدد من المتسببين في الحادث لمتابعة التحقيقات.

وقال مؤمني، خلال مؤتمر صحفي في بندرعباس،: إن "فرق الإطفاء والإنقاذ عملت طوال اليومين الماضيين في ظروف بالغة الصعوبة للسيطرة على الحريق".

وأضاف أن الحادث أسفر حتى الآن عن مقتل 46 شخصاً، فيما لا تزال عمليات التعرف على المفقودين مستمرة عبر فحوصات الحمض النووي، بمشاركة فرق التشخيص الجنائي التابعة لقوات الأمن.

وأوضح مؤمني أن فرق الإطفاء تمكنت حتى الليلة الماضية من السيطرة على الحريق من أربع جهات، وتم الآن تقسيم المنطقة إلى قطاعات لتسريع عملية الإطفاء.

وأكد أن الحريق أصبح تحت السيطرة، فيما تستمر أعمال التبريد والمعالجة النهائية، ولكنه توقع أن يتم تسليم إدارة الموقع إلى السلطات المحلية بدءاً من الليلة أو صباح الغد.

وفي اجتماع مشترك للجنة إدارة الأزمات ومجلس الأمن بمحافظة هرمزجان، شدد مؤمني على ضرورة منع تكرار حوادث مماثلة، موضحاً أن ضعف الالتزام بمعايير السلامة والدفاع المدني كان من الأسباب الرئيسية لوقوع الكارثة.

كما أصدر توجيهات بتسريع التحقيقات لتحديد الأسباب بدقة، بالتعاون بين المحافظة والسلطة القضائية، ومحاسبة جميع المتسببين بالتقصير أو المخالفات.

وأشار الوزير إلى ضرورة مراجعة آليات التخزين في الميناء لضمان عدم انتقال الأضرار إلى باقي المواقع في حال وقوع أي حادث مستقبلاً، مؤكداً أهمية التشديد على الرقابة ومدد تخزين البضائع، ومعالجة حالات التصريح الكاذب للبضائع.

وختم مؤمني بالقول: "يجب تسريع عمليات تعويض المتضررين جراء هذا الحادث المؤلم".

كانت السلطات الإيرانية قد أعلنت ايضا عن إصابة نحو ألف شخص.