التعليم: واقعة المدرسة الخاصة بالبحيرة تعود لعام 2024 وهي قيد التحقيق بالنيابة

تهيب وزارة التربية والتعليم بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخراً داخل احدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام ٢٠٢٤ وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.

وتشدد وزارة التربية والتعليم على حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أي وقائع من شأنها الإضرار أو المساس الطلاب.

يذكر ان المدرسة شهدت واقعة اعتداء احد العاملين بالمدرسة علي طفل بمرحلة رياض الاطفال وهتك عرضه.

وتبدأ الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، بعد غد الأربعاء، 30 أبريل، أولى جلسات محاكمة الموظف المتهم.