الفاتيكان: المجمع المغلق يبدأ انتخاب البابا الجديد في 7 مايو

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حدد الكرادلة يوم السابع من مايو المقبل لبدء اجتماع المجمع المغلق لانتخاب خليفة البابا فرنسيس، ليقرروا بذلك إرجاء التصويت السري لمدة يومين لاتاحة الفرصة للتعارف فيما بينهم بصورة أفضل والتوصل لإجماع بشأن مرشح قبل أن يتم عزلهم في كنيسة سيستين.

ويشار إلى أن تاريخ انعقاد المجمع المغلق كان الأمر الرئيسي المطروح على أجندة لقاءات الكرادلة غير الرسمية لمناقشة أمور الكنيسة في أعقاب وفاة البابا في 21 أبريل الجاري.

وحدد الكرادلة الموعد عقب وصولهم للمشاركة في أول أيام الاجتماعات غير الرسمية بعد جنازة البابا فرنسيس أمس الأول السبت.

وفي مشهد فوضوي، وجه الصحفيون الأسئلة للكرادلة بشأن الحالة السائدة في الداخل وما إذا كانوا متحدين في الرأي، ومتى سيبدأ المجمع المغلق.

وسأل صحفي ببرنامج تلفزيوني إيطالي ساخر ما إذا كان سوف يسمح بالتصويت لكاردينال إيطالي، أدانته المحكمة الجنائية للفاتيكان بتهم مالية.