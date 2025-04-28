 جنايات بورسعيد: السجن 5 سنوات لمتهم بتزوير محرر رسمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنايات بورسعيد: السجن 5 سنوات لمتهم بتزوير محرر رسمي

محسن عشري
نشر في: الإثنين 28 أبريل 2025 - 11:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أبريل 2025 - 11:57 ص

قضت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن سليمان بدر، وعضوية المستشارين محمد قبطان، وأحمد عبدالظاهر الجمال، بالسجن 5 سنوات لمتهم زور محررا رسميا.

تعود وقائع القضية رقم 3949 لسنة 2024، إلى قيام المتهم سعيد علي، بتزوير توكيل أحد السيارات، واستغلال المستند أمام الجهات الرسمية.

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط المتهم متلبسا بالمحرر المزور، وقامت إدارة الأدلة الجنائية بمضاهاة التوكيل المزور وكشفت التلاعب به.

قضت هيئة محكمة جنايات بورسعيد بحكمها المتقدم على المتهم، بتزوير المحرر سالف الذكر الذي تضمن بيانات على خلاف الحقيقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


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