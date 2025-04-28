إسبانيا تحجز مقعدا في نهائي دوري أبطال أوروبا

ضمن مدرب إسباني التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، في ظل لعب آرسنال الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب الإمارات غدًا الثلاثاء، وستشهد تحديًا خاصًا بين الثنائي الإسباني، لويس إنريكي الذي يقدم نسخة متميزة من باريس سان جيرمان، وميكيل أرتيتا الذي بنى فريقا مبهرا وصلبا في آرسنال.

ولا يعرف باريس ولا أبناء شمال لندن معنى التتويج بدوري الأبطال، لكن الحلم لم يغب عن مخيلة مالكي بي إس جي القطريين ولا آرسنال طوال تاريخه العريق.

لكن الـ(مدفعجية) سبق وأن خاضوا النهائي من قبل، ذلك الذي خسروه لصالح برشلونة في 2006، ويتمنون إجبار تشيلسي على إزالة اللافتة المعلقة في ملعبه ستامفورد بريدج والتي تقول "الفريق اللندني الوحيد الذي فاز بالتشامبيونز"، وقد حصلوا على جرعة معنوية هائلة بعد تأهلهم وإقصاء حامل اللقب ريال مدريد.

كما أن أرتيتا يتمتع بخبرة الفوز على بي إس جي هذا الموسم، وكان ذلك في أكتوبر الماضي حينما كان لويس إنريكي لا يزال يعمل على مشروعه مع الفريق الباريسي الذي بات الآن أحد أكثر الفرق إمتاعا في أوروبا.

وبوجود ديمبلي وباركولا وكفاراتسخليا، يمتلك باريس سان جيرمان واحدا من أخطر خطوط الهجوم، فضلا عن فريق جماعي بامتياز نجح قبل شهرين في إخراج أفضل فريق على مستوى أوروبا حاليا؛ ليفربول، رغم أن أبناء باريس مروا بموقف محرج في ملعب فيلا بارك في ربع النهائي حيث كانوا على وشك الاضطرار للعب وقت إضافي.

ويمتلك المدرب لويس إنريكي جميع اللاعبين في فريقه تحت إمرته وفي تمام الجاهزية.

من ناحيته، انتهت المنافسة على البريميرليج رسميا بالنسبة لآرسنال بعد حسم ليفربول اللقب قبل نهاية المسابقة بعدة جولات، وقد حصل أبناء العاصمة البريطانية على قسط وافر من الراحة- نحو أسبوع كامل تقريبا- استعدادا للقاء، رغم أنهم يجهزون لموقعة بي إس جي عمليا منذ التخلص من عقبة ريال مدريد.

وسيتعين على أرتيتا إجراء تعديلات نظرا لغياب توماس بارتي الموقوف وجورجينيو الذي تعرض لإصابة في الضلوع ستبعده عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وتدفع هذه الغيابات أرتيتا إلى التفكير في إعادة ميكيل ميرينو الذي يشغل حاليًا دور "رأس الحربة" في الفريق إلى وسط الملعب بجوار ديكلان رايس ومارتن أوديجارد.

وسيلعب آرسنال في هذه الحالة بمهاجم وهمي هو لياندرو تروسارد في ذهاب نصف النهائي، فيما يبلي جاكوب كيفيور حسنا ليضمن مركزا أساسيا في الدفاع بعد إصابة جابرييل.

التشكيل المحتمل للفريقين:-

آرسنال: رايا، تيمبر، كيفيور، ساليبا، لويس سكيلي، رايس، أوديجارد، ميرينو، مارتينيلي، ساكا، تروسارد.

باريس سان جيرمان: دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديس، رويز، فيتينيا، نيفيز، باركولا، ديمبلي، كفاراتسخليا.