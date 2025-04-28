تراجعت أسعار الليمون بالأسواق المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بنسبة 27%، ليسجل سعر الكيلو للمستهلك النهائي نحو 80 جنيهًا، مقابل 110 جنيهات، الأسبوع الماضي، وفق حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.

وأرجع النجيب تراجع الأسعار إلى التراجع في حجم الطلب نسبيًا، مقارنة بالأسبوع الماضي، الذي تزامن مع أعياد الأقباط وشم النسيم، حيث يزداد فيه الطلب على الليمون مع أكل بعض المأكولات البحرية، مثل "الرنجة" و"السردين".

ويتوقع النجيب أن تواصل أسعار الليمون تراجعاتها خلال شهر مايو المقبل، بالتزامن مع موسم الحصاد في عدد من محافظات وجه بحري، متابعًا: «قريبًا جدًا سنصل إلى المعدلات السعرية الطبيعية لليمون».

وتراوح سعر الليمون في الربع الأخير من العام الماضي بين 13 و16 جنيهًا للكيلو، قبل أن يبدأ رحلته صعودًا إلى 120 جنيهًا خلال العام الجاري، بسبب نقص المعروض، وفق تصريحات نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.

وشهدت أسواق محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين انخفاضًا طفيفًا في أسعار بعض أنواع الخضراوات والفاكهة.

وخلال جولة لـ "الشروق" في سوق المنشية، رُصد وصول سعر كيلو الليمون إلى 80 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو البامية إلى 75 جنيهًا.

وأوضح هشام سعيد، أحد تجار سوق المنشية بوسط الإسكندرية، أن الأسعار شهدت انخفاضًا طفيفًا في بعض الأصناف التي لا تزال في بداية موسمها، وأشار إلى أن سعر كيلو البامية يتراوح حاليًا ما بين 70 إلى 75 جنيهًا، بينما انخفض سعر الليمون ليصل إلى 80 جنيهًا للكيلو.

وفي المقابل، استقرت أسعار بعض الخضراوات الأخرى، حيث يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 8 و10 جنيهات، والبطاطس بين 8 و12 جنيهًا، والباذنجان العروس بين 8 و15 جنيهًا، والخيار بين 10 و16 جنيهًا.

كما سجل سعر الكوسة ما بين 10 و12 جنيهًا، والفلفل بين 20 و25 جنيهًا، والبصل الأبيض 10 جنيهات، والبصل الأحمر بين 15 جنيهًا، والملوخية 20 جنيهًا.

أما بالنسبة للفاكهة، فقد بلغ سعر البرتقال البلدي 25 جنيهًا، والموز 45 جنيهًا، والخوخ 65 جنيهًا، والكنتالوب بين 20 جنيهًا.

وتوقع عدد من تجار السوق بالإسكندرية انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة مع زيادة المعروض من المنتجات.