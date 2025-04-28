عقد الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، اجتماعًا مهمًا مع قيادات الدعوة، والمتابعة والتفتيش ورؤساء الأقسام بالمديرية.

وشمل الاجتماع توجيه تعليمات مشددة بشأن تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي والعمل على تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف، وإنجاز المهام المطلوبة بكل دقة، ومتابعةحضور جميع العاملين بالمساجد والإشراف على تنفيذ الأنشطة الدعوية بالمساجد فى مواعيدها الرسمية، وتفعيل التواصل بين الإدارات الفرعية وقيادات المديرية من ناحية وبين الأئمة والعاملين بالمساجد من ناحية أخرى، والإبلاغ الفوري عن أى مخالفات أو تعديات فور وقوعها.

كما تم التأكيد المرور على المساجد، ورفع التقارير، والتصدى لمخالفى تعليمات الوزارة بكل حزم، فضلا عن أنه يمنع منعًا باتًا الدعوة إلى جمع أي تبرعات بالمساجد تحت أي مسمى، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًّا تجاه كل من يخالف ذلك، وضرورة الاهتمام بيوم الجمعة من حيث (التزام أئمة المساجد بموضوع خطبة الجمعة، والوقت المحدد لها، وارتداء الزى الأزهري)، وحماية المساجد من تسلل أصحاب الأفكار الهدامة والمتطرفة، وعدم السماح لغير المرخص لهم بأداء أى نشاط دعوى داخل المساجد.

فيما وجه مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، رفع مذكرة فورية لمدير المديرية بما يتم رصده من مخالفات أو انقطاعات وأنشطة معطلة بالمساجد، والعمل على تحقيق الانضباط التام بالمساجد والعمل على إنجاح مشروع صكوك الإطعام والأضاحي، وكيفية تحصيل الصكوك من مجتمع شمال سيناء.