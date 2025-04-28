ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية: يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا

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شددت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، على الحاجة المُلحة للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال إفادتها بجلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، والتي انطلقت صباح اليوم الاثنين.

وأشارت إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا، قائلة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، يبذل كل الجهود لإنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين في إسرائيل وفلسطين المحتلة.

وذكرت أن منع دخول المساعدات الإنسانية منذ 2 مارس الماضي، أجج المعاناة الإنسانية في غزة، موضحة أن مؤسسات الأمم المتحدة تعمل على تقديم الحاجات الأساسية الضرورية لبقاء الشعب الفلسطيني على قيد الحياة.

وأضافت أن دور المؤسسات والكيانات الأممية يتعلق بتقديم الاحتياجات الأساسية والمساعدة التنموية للشعب الفلسطيني، ودعمه في حق تقرير المصير.

وقالت إن من التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تسهيل عمليات الإغاثة، وحماية الطواقم الطبية والإنسانية وموظفي الأمم المتحدة.