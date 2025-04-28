منظمة تطوعية: قوات الدعم السريع قتلت 31 شخصا جنوبي أم درمان السودانية

قُتل 31 شخصاً على الأقل يوم الأحد برصاص قوات الدعم السريع في منطقة الصالحة جنوبي أم درمان، بعد اتهامهم بالتخابر لصالح الجيش، لكن القوات نفت علاقتها بعملية التصفية وشددت على ان العناصر التي ظهرت في المقطع المصور لعملية القتل لا تتبع للدعم السريع.

وتُعد المنطقة آخر معاقل قوات الدعم السريع في الجزء الجنوبي من مدينة أم درمان، حيث تتمركز أعداد كبيرة من عناصر القوات الذين أُجبروا على مغادرة الخرطوم إلى منطقة صالحة مروراً بقرى الريف الجنوبي حتى المدخل الغربي لمنطقة وخزان جبل أولياء.

وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان تلقته صحيفة "سودان تربيون"، إن “قوة من الدعم السريع ارتكبت مجزرة جماعية بتنفيذها عملية تصفية ميدانية لعدد 31 شخصًا من أبناء منطقة صالحة، بينهم أطفال قُصّر، في أكبر جريمة قتل جماعي موثقة تشهدها المنطقة بتهمة الانتماء للجيش”.

وأضافت أنها "تعتبر ما تم تنفيذه من تصفية جماعية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من المدنيين وفتح مسارات آمنة تضمن خروجهم من منطقة صالحة، التي تضم الآلاف من المدنيين العزل.

ووقعت هذه الحادثة يوم الأحد، وفق لجان مقاومة صالحة المركزية.

ووصفت اللجان في بيان صحفي هذه الحادثة بأنها "جريمة نكراء"، موضحة أن قوات الدعم السريع "اختطفت عددا من المواطنين العزل في منطقة صالحة، وقامت بتصفيتهم بدم بارد مع عدد من الأسرى".

وأضافت "تشير الإحصائيات إلى أن عدد الأبرياء الذين تمت تصفيتهم قد تجاوز حاجز الـ30 قتيلا".

وكان مستشار لقائد الدعم السريع قال لقناة الجزيرة إن المجموعة التي تمت تصفيتها هم عناصر من الجيش أسروا عقب معارك في محور المهندسين، واصفا ما حدث بانه “عملية نوعية”.

لكن بيان لاحق لقوات الدعم السريع نفى أن تكون العناصر التي ظهرت في هذه المقاطع تابعة لها “بأي وجه من الوجوه”.

وأشارت إلى أن منطقة المهندسين، حيث وقعت الأحداث “تُعد منطقة تداخل عملياتي بين قوات الدعم السريع ومن اسماهم البيان بمليشيات وكتائب البرهان.

ويأتي تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها عناصر قوات الدعم السريع ضد المدنيين في منطقة صالحة وقرى الريف الجنوبي لمحلية أم درمان في ظل التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش للسيطرة على آخر معاقل قوات الدعم السريع في منطقة أم درمان، بحسب سودان تريبيون.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلفت 29683 قتيلا.