 مدرب جنوب إفريقيا: أهنئ منتخب مصر بالفوز..وسنحاول التعويض في المباريات المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدرب جنوب إفريقيا: أهنئ منتخب مصر بالفوز..وسنحاول التعويض في المباريات المقبلة

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 28 أبريل 2025 - 1:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أبريل 2025 - 1:32 ص

قال ريموند مداكا المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا تحت 20 عاما ، إن كلا المنتخبين المصري والجنوب أفريقي قدم ما عليه خلال مباراة اليوم في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب ، مضيفا: "حاولنا الفوز لكن التوفيق لم يحالفنا، وأهنىء المنتخب المصري على الفوز بالمباراة الافتتاحية". 

تابع مداكا :"بالتأكيد عامل الأرض والجمهور لعب دورا كبيرا لصالح المنتخب المصري، لكن فريقي تجاوز تلك الأمور وخلق العديد من الفرص، وسنركز في المباريات المقبلة، أمامنا 3 مباريات بـ 9 نقاط سنسعى للفوز بهم".

أكمل مدرب جنوب أفريقيا :"نعم.. الكرة الجنوب أفريقية لها نمط واحد، لكن نغير استراتيجيتنا حسب كل مباراة وكل منافس". 

اختتم حديثه قائلا :"لاعبو مصر مميزون لكن أكثر من لفت نظري هو أحمد خالد "كباكا".


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