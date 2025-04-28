قال ريموند مداكا المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا تحت 20 عاما ، إن كلا المنتخبين المصري والجنوب أفريقي قدم ما عليه خلال مباراة اليوم في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب ، مضيفا: "حاولنا الفوز لكن التوفيق لم يحالفنا، وأهنىء المنتخب المصري على الفوز بالمباراة الافتتاحية".

تابع مداكا :"بالتأكيد عامل الأرض والجمهور لعب دورا كبيرا لصالح المنتخب المصري، لكن فريقي تجاوز تلك الأمور وخلق العديد من الفرص، وسنركز في المباريات المقبلة، أمامنا 3 مباريات بـ 9 نقاط سنسعى للفوز بهم".

أكمل مدرب جنوب أفريقيا :"نعم.. الكرة الجنوب أفريقية لها نمط واحد، لكن نغير استراتيجيتنا حسب كل مباراة وكل منافس".

اختتم حديثه قائلا :"لاعبو مصر مميزون لكن أكثر من لفت نظري هو أحمد خالد "كباكا".