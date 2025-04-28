إعلام حوثي: 30 قتيلا بغارة أمريكية على سجن في صعدة

قالت جماعة الحوثيين في اليمن، صباح اليوم الاثنين، إن الطيران الأمريكي قصف سجنا في محافظة صعدة، ما أدى إلى مقتل 30 مهاجرا أفريقيا على الأقل كانوا مسجونين فيه. ولم يرد الجيش الأمريكي على الأمر حتى الآن.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للجماعة أنه تم العثور على جثث العشرات من القتلى وسط أنقاض السجن في محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن، والتي تعتبر أحد معاقل الحوثيين.

ونشرت القناة صورا قالت إنها توثق الدمار في السجن الذي تعرض للقصف، وأفادت بأنه وقت الهجوم كان هناك نحو 100 سجين داخل المنشأة.

وأفادت تقارير إخبارية بأن هجمات أمريكية وقعت الليلة الماضية في مديريتي الجوف والمخابيت.

ونشر الجيش الأمريكي، أمس، بيانات عن العملية المستمرة ضد الحوثيين في اليمن، والتي استمرت نحو شهر ونصف.

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، فإن العملية التي أطلق عليها اسم "راف رايدر"، التي بدأت منذ 15 مارس، أسفرت عن ضرب أكثر من 800 هدف استراتيجي في اليمن ومقتل المئات، بينهم شخصيات بارزة، مشيرة إلى أن إيران تواصل تقديم المساعدات للحوثيين.