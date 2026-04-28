مسئول إيراني: طهران مستعدة لمشاركة قدراتها الدفاعية مع شركاء آسيويين

أكد نائب وزير الدفاع الإيراني العميد رضا طلائي نيك، قبل اجتماع وزراء دفاع دول منظمة شنجهاي في قيرغيزستان، استعداد طهران لمشاركة قدراتها التسليحية مع الدول الأعضاء.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء، عن نائب وزير الدفاع قوله إن طهران مستعدة لمشاركة قدراتها الدفاعية مع «الدول المستقلة، ولا سيما الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون».

وفي وقت سابق، أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، بأن وزير الدفاع الروسي أندريه ‌بيلوسوف، أجرى محادثات في قيرغيزستان، يوم الاثنين، مع نائب وزير الدفاع الإيراني رضا طلائي نيك.

وأكد بيلوسوف، مجددًا موقف روسيا الثابت بضرورة حل الحرب مع إيران حصرًا ⁠عبر القنوات الدبلوماسية، وعبر عن ثقته بأن موسكو وطهران ستواصلان دعم بعضهما البعض.

وسافر طلائي نيك أيضا إلى روسيا البيضاء، وهي من أقرب حلفاء روسيا، إذ ذكرت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء أنه ناقش الوضع في الشرق الأوسط مع وزير الدفاع.

ونقلت وكالة ‌أنباء «⁠بلتا» الرسمية، عن الوزارة قولها إن المسئولين اتفقا على أن السبيل الوحيد لحل النزاع هو «العودة إلى مسار التسوية السياسية الدبلوماسية وتكثيف عملية ⁠المفاوضات».

وأضاف بيان الوزارة أن الاجتماع «أكد الاهتمام المشترك بين مينسك وطهران بتعميق تعاونهما».

وفي موسكو، التقى الرئيس الروسي ⁠فلاديمير بوتين، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأشاد بالشعب الإيراني لنضاله من أجل ⁠الحفاظ على استقلاله في وجه الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وأكد أن موسكو ستبذل قصارى جهدها لمساعدة طهران.