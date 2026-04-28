الثلاثاء 28 أبريل 2026 12:13 م القاهرة
حظر إصدار التراخيص للمقاهي والمطاعم الجديدة بأحياء مصر الجديدة والزمالك وجاردن سيتي والمعادي

محمد عبدالناصر
نشر في: الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 12:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 12:06 م

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وإعمالا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وافقت على طلب محافظة القاهرة بحظر إصدار أية تراخيص جديدة خاصة بنشاطي المطاعم والكافيهات في أحياء مصر الجديدة، والمعادي، والزمالك، وجاردن سيتي، والاكتفاء بالمرخص القائم حاليا.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء استجابة للعديد من شكاوى المواطنين القاطنين بهذه الأماكن، والجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني المهتمين بالحفاظ على الهوية التراثية المميزة لهذه المناطق ذات الطراز المعماري المتميز، وتضررهم من الإزعاج والضوضاء الناتج عن الانتشار العشوائي لهذه الأنشطة، وتغيير الأنشطة السكنية إلى أنشطة إدارية وتجارية، بما لا يتناسب مع خصوصية هذه الأماكن.

