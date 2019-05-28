رئيس كوسوفو يؤكد أن عملية الشرطة بمنطقة «متروفيتسا» قانونية بالكامل

أكد رئيس كوسوفو هاشم تقي، اليوم الثلاثاء، أن العملية التي قامت بها قوات الشرطة في منطقة "متروفيتسا" شمال البلاد قانونية بالكامل، كما أنها ليست موجهة ضد أي مجتمع.

وقال تقي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال هذه العملية بينهم ألبان وصرب وبوسنيون وروسي واحد.

ودعا تقي إلى دعم صربيا لهذه العمليات لأن الجريمة المنظمة ليست مشكلة محلية بل إقليمية.

وقد اعتبرت صربيا هذه العملية بمثابة تهديد للسلام.. وأصدرت السلطات في بلجراد أوامر لقواتها بالبقاء في حالة تأهب كامل.

يشار إلى أن تقي قد حث الأقلية الصربية ببلاده إلى الحفاظ على الهدوء ودعم قوات الشرطة في عملياتها للتصدي للجريمة المنظمة، وهو الأمر الذي من شأنه التعجيل في عملية اندماج البلاد مع الغرب.

وقال تقي إنه سيتم محاسبة جميع المتورطين في أنشطة غير مشروعة، مضيفا أن عمليات الشرطة لا تستهدف أي عرقيات.