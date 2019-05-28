ترامب من اليابان: لا نسعى لتغيير النظام فى إيران

الرئيس الأمريكى: اليابان تعتزم شراء 105 مقاتلات «إف ــ 35».. واتفاق تجارى مع طوكيو قريبا

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى تغيير النظام» فى إيران، فيما تتصاعد التوترات بين البلدين مع نشر واشنطن قوات إضافية فى منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى: «أعرف العديد من الأشخاص من إيران. إنهم أشخاص رائعون، (إيران) لديها فرصة أن تكون بلدا رائعا مع القيادة نفسها»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف ترامب: «لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد فقط أن أوضح ذلك. نسعى إلى زوال الأسلحة النووية». وتابع: «لا أسعى لإيذاء إيران على الإطلاق».

وكرر ترامب انتقاداته لـ«الاتفاق النووى الإيرانى» الذى وصفه بـ«الفظيع»، لكنه قال إنه منفتح على مفاوضات جديدة. وأضاف: «أعتقد أننا سنبرم اتفاقا» مع طهران.

وقبل ساعات من المؤتمر الصحفى، قال ترامب: «أعتقد فعلا أن إيران لديها الرغبة فى الحوار، وإذا رغبوا فى الحوار فنحن راغبون أيضا».

من جهة أخرى، وصف ترامب، الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، بأنه رجل «ذكى جدا» ويدرك الضرورة بالنسبة إليه للتخلى عن الأسلحة النووية. وقال إن كيم «يعرف أنه بالنووى وحده يمكن أن تحصل أشياء سيئة. إنه رجل ذكى جدا، يدرك ذلك جيدا»، مضيفا أن كوريا الشمالية لديها «إمكانات اقتصادية هائلة».

وبالإضافة إلى كوريا الشمالية، ركز ترامب وآبى على التجارة بينما بدأت واشنطن وطوكيو مفاوضات لتقليص ما وصفه الرئيس الأمريكى بأنه «خلل تجارى كبير لا يصدق».

وأشار ترامب إلى أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائى إلا بعد انتخابات مجلس الشيوخ اليابانى فى يوليو، لكنه قال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق «سيفيد كلى اقتصادينا».

وأكد أيضا أن «اليابان «أعلنت نيتها شراء 105 مقاتلات (أمريكية) جديدة من طراز افــ35»، مضيفا أن هذه الصفقة «ستمنح اليابان أكبر أسطول من طراز افــ35 من (أسطول) أى حليف للولايات المتحدة».

من جهته، أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، أمس، أنه حصل على «الدعم الكامل» من ترامب للقاء الزعيم الكورى الشمالى.

وقال آبى: «أشعر أننى بحاجة للقاء ثنائى مع الرئيس كيم من دون تحديد شروط مسبقة وأنه من الضرورى تبادل معه وجهات نظرنا بكل صراحة»، مضيفا أن «الرئيس ترامب قال لى إنه سيقدم الدعم الكامل الضرورى لذلك».

واستقبل إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو وزوجته ماساكو، فى القصر الإمبراطورى فى طوكيو، أمس، ترامب وزوجته إيفانكا، فى مراسم رسمية نقلها مباشرة التلفزيون اليابانى.

وأصبح ترامب أول شخصية أجنبية كبيرة يستقبلها الإمبراطور الجديد منذ تنصيبه هذا الشهر خلفا لوالده الإمبراطور أكيهيتو الذى تنحى فى أول خطوة من نوعها لإمبراطور يابانى منذ قرنين.