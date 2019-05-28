سلمى اللومي رئيسا لحزب نداء تونس

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أعلن حزب حركة نداء تونس (جناح الحمامات) اليوم الثلاثاء عن تعيين القيادية والمستشارة السابقة لرئيس الجمهورية سلمى اللومي رئيسة للحزب.

وصوت أعضاء المكتب السياسي للحزب بالإجماع على تعيين اللومي التي شغلت منصب وزيرة للسياحة بين 2015 و2018 قبل التحاقها بالرئاسة كمستشارة للرئيس.

وستترأس اللومي 62 عامًا، وهي من الوجوه المعروفة في قطاع الاعمال بتونس، الحزب الذي انشق عن مؤتمر المنستير الانتخابي لحركة نداء تونس في إبريل الماضي إثر خلافات بشأن نتائج التصويت ورئاسة اللجنة المركزية للحزب.

واختار هذا الجناح استكمال مؤتمره في مدينة الحمامات الذي أفضى إلى انتخاب سفيان طوبال رئيسا للجنة المركزية وعبد العزيز القطي أمينا عاما للحزب .

ويرأس حافظ قايد السبسي نجل الرئيس الباجي قايد السبسي الجناح الآخر للحزب ويعرف بشق (جناح) المنستير.

ويواجه الحزبان دعاوى قضائية للفصل فيمن يملك الاهلية القانونية لتمثيل الحزب في انتخابات هذا العام.

وعرف حزب حركة نداء تونس عقب فوزه في انتخابات 2014 عدة انقسامات واستقالات أدت الى خسارته الاغلبية في البرلمان وظهور كتل وأحزاب أخرى من رحمه.

وأعلن الحزب الذي يمثل جناح الحمامات اليوم أن هناك مفاوضات متقدمة لإعادة تجميع "النداء التاريخي" عبر الاندماج مع حزب "حركة مشروع تونس" الذي يرأسه محسن مرزوق، الأمين العام السابق لحركة نداء تونس.