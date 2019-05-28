بلومبرج: رئيس الوزراء البولندي بصدد الإطاحة بوزيرة المالية وتولي المنصب بنفسه

أفادت مصادر مطلعة في بولندا اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي يستعد حاليا، لإبعاد وزيرة المالية تيريزا تشيرفينسكا ، وأشارت المصادر إلى إمكانية قيام رئيس الوزراء نفسه بدور أكبر في إدارة شؤون البلاد المالية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الثلاثاء عن المصادر التى لم تذكر هويتها القول إن التكهنات بشأن خروج تشيرفينسكا من الوزارة تزايدت منذ شهور بعد اصطدامها مع مورافيسكي بشأن الميزانية التي بلغت 11 مليار دولار لتخوفها من زيادة العجز بشكل خطير.

وسجلت العملة البولندية (زلوتى ) انخفاضا اليوم الثلاثاء، بعد إذاعة تقرير عبر راديو " آر أم إف إف - إم " مفاده أن تشيرفينسكا قد تترك الوزارة هذا الأسبوع.

وبحسب المصادر فإن مورافيسكي قد يتولى بنفسه حقيبة المالية أو أن يسندها إلى نائب الوزيرة ليشيك سكيبا في حكومة تسيير أعمال حيث من المتوقع إجراء تغيير وزاري كبير لخروج ستة وزراء وأربعة نواب وزراء من الحكومة بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة التي حقق فيها الحزب الحاكم انتصارا كاسحا.