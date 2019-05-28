الخارجية الإيرانية: لا نتطلع للتفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الثلاثاء، إن الجمهورية الإسلامية لا تتطلع إلى التفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن موسوي قوله- خلال مؤتمر صحفي- "إن طهران لا تعير الكثير من الاهتمام بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فالمهم هو تغيير نهج وسلوك الولايات المتحدة".

وأضاف موسوي أن مفاوضات كانت قد جرت بين الجانبين، إلا أن الانسحاب غير القانوني لأمريكا كسر هذا الموضوع، ولا نرى أية مفاوضات في الأفق.

وأكد أن دول جنوب الخليج من أهم الدول المجاورة لإيران، مشيرا إلى أن فكرة اتفاقية عدم الاعتداء ليست جديدة، فقد تم عرضها في السابق من قبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وقال "إن طهران تسعى إلى رفع التوتر في المنطقة، وتقدم مقترح اتفاقية عدم الاعتداء بحسن نية، وتأمل من دول الخليج التعامل مع المقترح بحسن نية".