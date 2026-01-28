 أمريكا: إيقاف عنصرين فيدراليين عن العمل على خلفية قتل أليكس بريتي بالرصاص - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يناير 2026 11:47 م القاهرة
أمريكا: إيقاف عنصرين فيدراليين عن العمل على خلفية قتل أليكس بريتي بالرصاص

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 11:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 11:31 م

أكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأربعاء، إيقاف عنصرين فيدراليين شاركا في إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل المواطن الأمريكي أليكس بريتي في مدينة مينيابوليس، عن العمل.

وأشار المتحدث، إلى أن هذا القرار يعد إجراء متبعا في مثل هذه الحالات.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، بأن أول تقرير رسمي شامل أعدته السلطات الأمنية الأمريكية بشأن إطلاق النار أظهر أن العنصرين أطلقا النار على بريتي يوم السبت الماضي.

وأفادت وسائل إعلام، من بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة (سي بي إس نيوز)، بأن أحد عناصر دوريات الحدود الأمريكية أطلق النار على بريتي في البداية، تبعه عنصر من هيئة الجمارك وحماية الحدود، استنادا إلى رسالة إلكترونية تحتوي على التحقيق الأولي أرسلتها الهيئة إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي.

