طعن عامل، شقيقته، عدة طعنات، في نجع حمادي بالمنيا، بعد مشاجرة بينهما، لتأخرها في إعداد الطعام.

كان شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث بالعثور على جثة (غادة م ص - ٢٣ سنة)، ملقاه بمنزلها بقرية الحلفايه بحرى بنجع حمادى وبها عدة طعنات نافذة.

وبتشكيل فريق بحث تبين أن مرتكب الحادث شقيقها (أحمد م - ٢٧ سنة)، عامل، شقيق المجنى عليها حيث طلب منها إعداد الطعام عقب عودته من الزراعات ولكنها تأخرت وحدثت مشادة كلامية بينهما طعن خلالها المتهم شقيقته عدة طعنات وفر هاربا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب.