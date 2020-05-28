 لتأخرها في إعداد الطعام.. عامل يمزق جسد شقيقته في قنا - بوابة الشروق
الخميس 28 مايو 2020 9:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

لتأخرها في إعداد الطعام.. عامل يمزق جسد شقيقته في قنا

حمادة عاشور
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 9:46 م | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 9:46 م

طعن عامل، شقيقته، عدة طعنات، في نجع حمادي بالمنيا، بعد مشاجرة بينهما، لتأخرها في إعداد الطعام.

كان شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث بالعثور على جثة (غادة م ص - ٢٣ سنة)، ملقاه بمنزلها بقرية الحلفايه بحرى بنجع حمادى وبها عدة طعنات نافذة.

وبتشكيل فريق بحث تبين أن مرتكب الحادث شقيقها (أحمد م - ٢٧ سنة)، عامل، شقيق المجنى عليها حيث طلب منها إعداد الطعام عقب عودته من الزراعات ولكنها تأخرت وحدثت مشادة كلامية بينهما طعن خلالها المتهم شقيقته عدة طعنات وفر هاربا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك