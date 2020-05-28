وزير الاقتصاد الألماني يلمح إلى تخفيض أسعار الكهرباء في إطار حزمة التحفيز

(د ب أ)

ألمح وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير إلى تخفيض أسعار الكهرباء في إطار حزمة التحفيز الحكومية لمواجهة أزمة كورونا.

وقال الوزير الذي ينتمي لحزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أمام البرلمان اليوم الأربعاء:" متى يمكن أن نقول للناس إن تكاليف الطاقة والكهرباء ستظل في المستقبل أيضا في متناول اليد، إن لم يكن الآن".

في الوقت نفسه، أعرب الوزير عن تأييده للإبقاء على مستقطعات الضمان الاجتماعي، أي مستقطعات الرواتب، تحت 40%.

وأكد التماير أن البرنامج ليس برنامج تحفيز بسيطا " فهو يتعلق بموجة كبيرة من الابتكارات"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك عملية شاملة للقضاء على البيروقراطية، وأعرب عن الاستعداد للسير في " طرق غير معتادة إذا تعلق الأمر بترك مساحات حرية للشركات والعاملين".

وتعتزم الحكومة إقرار برنامج التحفيز الاقتصادي بمليارات اليورو بعد عيد الخمسين (نهاية الشهر الجاري) لإنعاش الاقتصاد في فترة ما بعد أزمة كورونا.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد ركودا قويا بسبب الأزمة.

كما دافع التماير عن حزمة إنقاذ شركة لوفتهانزا للطيران، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مئة ألف وظيفة لدى هذه الشركة معرضة للخطر.

وقال التماير إن المساعدة أصبحت ممكنة الآن بعدما تراكمت الاحتياطات في سنوات النجاح " التي دافعنا فيها بكل قوة عن عدم الاستدانة الجديدة، ونحن عازمون على مواصلة لعب دورنا في الأسواق العالمية بعد انتهاء هذه الأزمة بشركات قادرة على المنافسة"، وأضاف أن هذا هو السبب في الإبقاء على لوفتهانزا وشركات أخرى.