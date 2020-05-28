مدرب مارسيليا الأسبق: ميدو ودروجبا تشاجرا بسبب مضيفات الطيران

كشف جوزيه أنيجو المدير الفني الأسبق لمارسيليا الفرنسي، عن مشاجرة وقعت بين نجمي الفريق أنذلك، أحمد حسام ميدو وديديه دروجبا، بسبب مضيفات الطيران.

وقال أنجيو في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن»: "كان هناك خلاف بين ميدو ودروجبا عندما كنا عائدين من مباراة في الدوري الأوروبي، اعتاد ميدو على إلقاء بعض النكات الغريبة".

وأضاف: "أحد هذه النكات كانت مع إحدى مضيفات الطيران الأمر الذي أغضب دروجبا، وأصبحت الأمور ساخنة للغاية".

وتابع: "أستطيع أن أخبركم أن الطائرة اهتزت في الهواء، لقد تسبب كلاهما في اضطراب كبير، لقد كانا من أصحاب الوزن الثقيل في الفريق، في العادة هما أصدقاء، لكن في هذا الموقف زادت حدة التوتر بينهما".

ولعب ميدو ودروجبا معا في مارسيليا موسم 2003-2004، قبل أن ينتقل النجم الإيفواري إلى البلوز تشيلسي، فيما انتقل الفرعون المصري إلى روما الإيطالي.

وشارك ميدو مع مارسيليا في 34 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.