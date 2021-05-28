المبعوث الخاص الأمريكي للمناخ يشارك في قمة للمناخ تستضيفها كوريا الجنوبية

ذكرت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، بارك كيونج-مي في بيان موجز أن جون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ سيشارك في نقاش افتراضي، خلال قمة للمناخ، تعقد في سول يومي 30 و31 مايو الجاري.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة إنه من المقرر أن يشارك 47 زعيما في القمة التي يطلق عليها اسم "قمة الشراكة الافتراضية من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية" أو "بي 4 جي" التي تستضيفها كوريا الجنوبية.

ورئيس وزراء الصين، لي كه تشيانج والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون من بين هؤلاء المقرر أن يلقون رسائل فيديو مسجلة مسبقا.

وسيشارك كيري في نقاش بشأن المناخ في 31 مايو.

وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وبحث سبل الالتزام باتفاق باريس، طبقا للمنظمين.