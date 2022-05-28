الكونغو تستدعي السفير الرواندي وتعلق رحلات رواندا إير

أصدرت الحكومة الكونغولية، اليوم السبت، تحذيرا لرواندا المجاورة، التي تتهمها بدعم قوات حركة "إم23" المتمردة، التي تقاتل جيشها في الأجزاء الشرقية من البلاد.

وذكر وزير الاتصال الكونغولي، باتريك مويايا أن مجلس الدفاع الأعلى، برئاسة الرئيس فيليكس تشيسكيدي، لديه دليل "يظهر بشكل كاف أن حركة إم 23 أو 23 مارس، مدعومة من قبل الجيش الرواندي".

وأعلن المجلس أنه اتخذ الإجراء الاحترازي بوقف جميع رحلات الخطوط الجوية الرواندية "رواندا إير" إلى البلاد، واستدعى السفير الرواندي للإعراب عن استيائه من"الموقف المعادي" لجارتها.

وتنفي رواندا دعمها للمتمردين، الذين يهاجمون بشكل نشط المدنيين والجيش بالقرب من الحدود بين الدولتين، وفر الآلاف من الكونغو من العنف الدائر في البلاد.

وكانت العلاقات بين الدولتين قد تدهورت منذ أن استأنف المتمردون من حركة "23 مارس"، التي هزمها الجيش الكونغولي في عام 2013، اعتداءاتهم.

وحركة "23 مارس" مؤلفة من جنود من الجيش الكونغولي السابق، الذين شكلوا جماعة متمردة في عام 2012.